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Aktüel Barış Pınarı Harekatı'nın "Pınar" bebeği unutulmadı
Aktüel

Barış Pınarı Harekatı'nın "Pınar" bebeği unutulmadı

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde barışın bebeği, umudun simgesi Pınar bebek ve şehitler için 450 zeytin fidanı daha dikti - Pınar bebek, Türk doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:34:45 -
Barış Pınarı Harekatı'nın "Pınar" bebeği unutulmadı

ANKARA (AA) - Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, barışın bebeği, umudun simgesi Pınar bebek ve şehitler için 450 zeytin fidanı daha dikti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde huzurun ve güvenin teminatı olarak görev yapan Türk ordusunun, bir taraftan terörle mücadeleyi sürdürdüğü, diğer taraftan da yardım faaliyetleriyle çevreyi güzelleştirme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Barış Pınarı şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmak için bölgede 525 fidan dikildiği bildirilen açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı sırasında dünyaya gelen Pınar bebeği de unutmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı Harekatı kapsamında mayın ve EYP temizliği yaptıkları sırada Ziheyye el Halil isimli kadının doğum sancılarının arttığını duymuş ve onu hemen Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırmıştı. Akçakale'de doğum yapan Ziheyye el Halil, dünyaya gelen minik kızına Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı 'Pınar' adını vermişti.

Bölgede görev yapan Mehmetçiklerimiz, barışın bebeği, umudun simgesi Pınar Bebek ile kahraman şehitlerimiz için 450 zeytin fidanı daha dikti. Fidan dikme faaliyeti sırasında doktor personelimiz tarafından Pınar bebeğin muayenesi ve sağlık kontrolleri de yapıldı. Fidan dikme faaliyetine Aziziye İlkokulu’ndan 30 öğrenci de katıldı."

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