Barış Pınarı Harekatı piyasaları nasıl etkileyecek? Yetkili isim açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye ekonomisi üzerinde ‘kalıcı olumsuz bir etkiye yol açmasını beklemediği’ belirtildi.

Reuters haber ajansının Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suriye’nin kuzeyinde başlatılan operasyonun Türkiye ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz bir etki yaratması beklenmiyor.

Yetkili, Türkiye’nin aldığı önlemlerle son bir yılda ekonomisini tüm senaryolarla başa çıkacak şekilde güçlendirdiğini savundu.

Bölgedeki askerlerini çekme kararı alarak Türkiye’nin operasyonuna bir nevi ‘yeşil ışık yakan’ ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra ‘Türkiye'nin sınırları aşan bir şey yapması halinde, ekonomisini tamamen yok edeceğini' söylemişti.

Operasyonun başlamasının ardından konuya bir kez daha değinen Trump, bu kez de Suriye'deki Kürt nüfusu ortadan kaldırması halinde Türkiye'nin ekonomisini 'mahvedeceğini' belirtmişti.

Trump, bugün bir skandal açıklama daha yaparak “Türkiye'yi yakından izliyorum, kuralına göre oynamazlarsa mahvederim” dedi.