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Barış Pınarı Harekatı ne kadar sürecek? Numan Kurtulmuş cevapladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı CNN Türk canlı yayınında, 'Barış Pınarı Harekatı ne kadar sürecek? sorusuna cevap verdi.

13 Ekim 2019 Pazar 10:59
Barış Pınarı Harekatı ne kadar sürecek? Numan Kurtulmuş cevapladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tüm gelişmeleri ve gündemdeki sıcak başlıkları CNN Türk'te 'Hafta Sonu' programında cevapladı. Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Kurtulmuş uzun süredir operasyona hazırlık yapıldığını belirtti., Kurtulmuş, "Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sivillere hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Operasyon ne kadar sürecek?

Canlı yayında, “Operasyon ne kadar devam edecek?” sorusuna cevap veren Kurtulmuş, Bugünden söylemek zaman vermek doğru değil. Her askeri operasyonun bir amacı olur. Barış Pınarı operasyonumuz amacı bellidir. 4 temel amacı var” dedi. Kurtulmuş 4 temel amacı da şu şekilde sıraladı:

1 - Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri konfederasyonu haline getirilen Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye gelecek olan bütün tehditleri bütünüyle bertaraf etmek.

2 - Terör koridoru oluşturarak ve sonradan terör devleti oluşturulmak istenen koridoru yok etmek. Barış koridoru haline getirmek.

3 - Bir şekilde haritaları değiştirerek, Ortadoğu'nun siyasi haritaları değiştirmek isteyen amaçları bertaraf etmek. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak.

4 - O bölgede güvenli bölge oluşturarak, o bölge halkı olan Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin o bölgeye gitmesini temin etmek.

Kurtulmuş söyle devam etti:

“Sahada çok ciddi istihbarat çalışmaları var. Yeterince ve doğru bilgi aldıklarını özellikle harekat sırasında ilgili birimlerimize bu bilgileri sunduklarını biliyorum. Türkiye bu operasyon öncesi son ana kadar oyalandı ama sabrın da bir sonu var. Sınırları belli olan bir bölge var ve biz bu bölgede terörün olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu operasyon bu hedeflerle ortaya çıktı. Türkiye’nin gizli ajandasının olduğunu zannedenlerin esas gizli ajanda kendi zihninde. Onlar dünyanın dört bir yanında kendi menfaatlerini elde etmenin peşinde. Suriye’nin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Hatta daha ilerisini söyleyeyim bu toprakların bir damla petrolünde de gözümüz yoktur.”

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:59
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Suriye

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  • EKOLL EKOLL 2 sa önce
    Güvenli bölge saçmalığını bırakın. Terörün kökünü kazıyın. Gebertilmeyen teröristler Amerika sayesinde geri gelecekler unutmayın.

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