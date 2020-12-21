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Aktüel Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den su deposu desteği
Aktüel

Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den su deposu desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:05:52 -
Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den su deposu desteği

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki camilerde kullanılması amacıyla 70 su deposu gönderildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hayatın normale dönme hızının arttığı her iki ilçedeki camilerin abdesthaneleri için Türkiye'den ikişer ton kapasiteli 70 çelik su deposu hayırseverlerin de desteğiyle temin edildi.

SUDKOM ekipleri, su depolarını Tel Abyad ve Rasulayn'daki camilere tek tek dağıttı.

Bölge halkı desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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