Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 600’den fazla Suriyeli öğrenci YÖS'e katıldı

HRÜ tarafından, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, liseyi bitiren öğrencilere üniversiteye gitme imkanı sağlayan YÖS gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Koordinasyon ve Destek Merkezi (SUDKOM) iş birliğinde Tel Abyad'ın Ahmet Yasin Okulu ile Rasulayn'ın Afaf Okulunda yapılan sınavlarda 619 öğrenci ter döktü.

Sınavlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tedbirler alınarak yapıldı.

HRÜ Kurum Temsilcisi Cüneyt Gökçe, Şanlıurfa Milli Eğitim Koordinatörlerinden Ahmet Demir ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail El-Hamdo Tel Abyad'daki sınav merkezinde incelemelerde bulundu.

Geçen seneki sınava ise Barış Pınarı Harekatı bölgesinden 240 öğrenci katılmıştı.

Harran YÖS'ü geçen yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye'deki pek çok üniversiteye, belirlenen kontenjan ve şartlar dahilinde, eğitim için başvuru hakkı kazanıyor.

Türkiye'ye teşekkür

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Samer Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sınav sayesinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan öğrenciler için yeni bir hayat ve geleceğin açılacağını belirtti.

Hamdo, sınava Tel Abyad'dan 369, Rasulayn ilçesinden ise 250 öğrencinin katıldığını söyledi.

Tüm öğrencilere başarı dileyen Hamdo, Suriyeli öğrencilere bu fırsatı sağladığı için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerden Gazi El-Ebid, sınavın sorunsuz geçtiğini söyledi.

Türkiye’de sağlık birimleri dalında okumaya hayal ettiğini dile getiren Gazi, Suriyeli öğrencilere bu fırsatı tanıyan Türkiye hükümetine ve HRÜ'ye teşekkür etti.