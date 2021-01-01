  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:49:17 -
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardım parasıyla içki içip göbek attı! Görüntüler 'pes artık' dedirtti
Yaşam

Yardım parasıyla içki içip göbek attı! Görüntüler 'pes artık' dedirtti

İstanbul'da 'Kocam işsiz, hasta çocuklarımla zor durumdayım' diyerek yardım isteyen kadın gelen paralarla içki sofrası kurup göbek attı. Sos..
Dünyayı tedirgin eden haberi duyurdular! Aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı
Dünya

Dünyayı tedirgin eden haberi duyurdular! Aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı

İsrail'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen bir aşıyı olan 428 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.

Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın
Gündem

Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın

Cüneyt Özdemir, gerici laikçilerin özlem duyduğu yılbaşında dansöz oynatma ahlaksızlığını internet üzerinden yaptığı yayında gerçekleştirdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay