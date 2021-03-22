Barış Pınarı bölgesinde 3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi
Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.