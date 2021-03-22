  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Barış Pınarı bölgesinde 3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Barış Pınarı bölgesinde 3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:53:00 -
Barış Pınarı bölgesinde 3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi

Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu
Spor

Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu

Fenerbahçe'de hangi futbolcunun testi pozitif güncel | Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. ..
Mısırlı gazeteci: Erdoğan İstanbul Sözleşmesi kararıyla savaş açtı!
Gündem

Mısırlı gazeteci: Erdoğan İstanbul Sözleşmesi kararıyla savaş açtı!

Türkiye'nin eşcinsel sapkınların yolunu açan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını yorumlayan Mısırlı gazeteci Sâbir Meşhur, bu kararla ..
Kıtır kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kıtır kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

Yumuşacık kıvamı ve kıtır kıtır tadıyla sütlü tatlıların içinde farklı bir yeri olan kıtır kadayıflı muhallebi son günlerde gündemde araştır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay