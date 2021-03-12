  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Barış Özbek hasta mı? Barış Özbek hastalığı ne?
Aktüel

Barış Özbek hasta mı? Barış Özbek hastalığı ne?

Barış Özbek, aralar listesinde en çok konuşulan konlar arasında yerini aldı. BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2007-2008 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. 2011 ile 2013 tarihleri arasındaki sezonlarda Trabzonspor’da oynadı. Yurtdışından devşirdiği programlarla cebini dolduran Acun ılıcalı’nın sözde yarışma programı Survivor’da ünlüler takımında yer alan Barış Özbek yere almaması sonrası Barış Özbek hasta mı? Barış Özbek hastalığı ne? soruları sorulmaya başlanmıştı. Barış Özbek hakkında açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:34:00 - 2021-03-12 09:35:08
Barış Özbek hasta mı? Barış Özbek hastalığı ne?

Eski  futbolcu Barış Özbek'in Acun Ilıcalı’nın devşirme sözde yarışması Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Türk toplumunun kültürel yapısına uymayan sözde yarışmaları yurt dışından devşirerek Türkiye’ye getiren Acun Ilıcalı Barış Özbek hakkında konuştu. Ilıcalı, Barış Özbek’in midesinde bir rahatsızlık olduğunu ve bu konu ile ilgili birçok doktordan görüş alındığını söyledi. Haber karşısında Barış'ın arkadaşları üzüntüye boğuldu. Ilıcalı, "Metin Kuş açlık devam ederse, Barış'ın yaşadığı sıkıntı daha kötüleşebilir ve kalıcı hasar bırakabilir." dedi. Acun Ilıcalı "Barış Özbek için Survivor sona erdi" dedi.

Barış Özbek kimdir?

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 tarihinde Castrop-Rauxel, Almanya'da dünyaya geldi. BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçti. Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

2007-08 sezonunda, Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek oldu. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.

Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan, aynı zamanda Almanya 21 yaş altı millî futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili oldu. 2011-12, 2012-2013 sezonunda Trabzonspor forması giydi.

Trabzonspor'un formasını giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopan futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştır. Özbek, Minecan Özbek ile evlidir.

Barış Özbek nerede oynadı?

Blau-Gelb Schwerin

SG Wattenscheid 09

DJK TuS Hordel

2003-2005 Rot-Weiss Essen

2005-2007 Rot-Weiss Essen

2007-2011 Galatasaray

2011-2013 Trabzonspor

2013-2015 Union Berlin

2015-2016 Kayserispor

2016-2017 MSV Duisburg

2018-2020 Fatih Karagümrük

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin
Gündem

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin karşısında mağlup olan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen yeni bir 'Kırık Testi' konuşması yaparak örgü..
Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'y..
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Avrupa'ya sefer yapan trenlerimize ilişkin açıklaması şırınga Özlem lakaplı Halk Tv sunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay