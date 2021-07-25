Barış Akarsu 42'inci doğum gününde ölümünün üzerinden geçen 14 yılın ardından mezarı başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Kaza sonucunda genç yaşta hayatını kaybeden sevilen şarkıcı Barış Akarsu’nun kim olduğu ve ne zaman öldüğü insanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte merak edilen haberin devamı…

Barış Akarsu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Hatice ve Selahattin Akarsu'nun oğulları olarak Amasra, Bartın'da dünyaya geldi. Okul hayatına Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda başladı ve ardından ortaokul öğrenimini bitirdi. Ortaokuldan sonra Amasra Lisesi'ne gitti ve burada lise öğrenimini de tamamladı. Küçük yaşlarda iken şehre gelen müzisyenlerden etkilenen Akarsu, daha sonrasında mızıka, flüt, klavye ve gitar gibi enstrümanlar çalmaya başladı.

Çocukluk yıllarında müziğin yanı sıra spora da ilgi duymaktaydı. Dört yıl boyunca basketbol oynadı ve ardından karate ile ilgilendi. Bir süre bu sporlara devam ettikten sonra lise yıllarında Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelkencilik yaptı. Liseyi bitirmesinin ardından müzisyenliğin yanında animatörlük de yaparak Antalya'da yaşamaya başladı. Sonrasında Karadeniz Ereğli'ye yerleşti ve yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı.. Diğer yandan yerel radyo ve televizyon kanalları için programlar hazırlamaya başladı. Arkadaşlarının ısrarı üzerine 2004 yılında ATV'deki Akademi Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Yarışmada seyirciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Rock ve Anadolu rock tarzında şarkılar seslendirdi. Seslendirdiği şarkılar oldukça beğenildi. Yarışmada gördüğü ilgiyle finale kadar gelerek birinci oldu.

31 Aralık 2004'te Seyhan Müzik'ten Serdar Öztop'un yapımcılığı ile ilk albümü 'Islak Islak'ı piyasaya çıkardı. Bu albümden aynı yıl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarına klip çekti. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan 'Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek'i piyasaya çıkardı.10 yeni ve 1 coverden oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlı iki eser de bulunmaktadır. İkinci albümden; "Vurdum En Dibe Kadar" ve "Yaz Demedim" parçalarına klip çekildi.

2006 yılında Star kanalında yayınlanmaya başlanan 'Yalancı Yarim' dizisinde başrollerden birini üstlendi. Bu dizinin ardından milyonlarca seveni tarafından "Alfonso Tarık" olarak anılmaya başlandı.

Barış Akarsu, 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 km mesafedeki Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde öldü. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı. Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü, saat 20:10 sularında öldü.