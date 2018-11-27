Bardan atılmayı kendine yediremedi, av tüfeğiyle dehşet saçtı

Ordu Perşembe'de dün gece saatlerinde bar işletmecisi Mustafa Kaya ile müşteri Yıldıray Çakır arasında çıkan tartışma sonucu bardan atılan Çakır bir süre sonra av tüfeğini alıp bara geri dönerek, Mustafa Kaya’ya iki el ateş açtı. İşletme sahibi olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinden ticari taksiyle ayrılan şüpheli Yıldıray Çakır ise polis ekiplerinin yaptığı arama sonucu yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan adli kaydının olduğu öğrenilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.