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Barcelona'ya Sevilla'da galibiyeti Messi getirdi

- La Liga'da lider Barcelona, Sevilla'yı deplasmanda 4-2 yendi- Lionel Messi, hat-trick ve 1 asist ile oynadı

23 Şubat 2019 Cumartesi 20:51
Barcelona'ya Sevilla'da galibiyeti Messi getirdi


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'yı 4-2 yendi.

Sevilla karşısında iki kez geriye düşen Barcelona'ya galibiyeti hat-trick ve 1 asist yapan Lionel Messi getirdi. İlk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta, Sevilla'nın gollerini 22. dakikada Jesus Navas ve 42. dakikada Gabriel Mercado attı. Barcelona'nın gollerini ise 26'ncı, 67'nci ve 85. dakikalarda Lionel Messi ile 90+3. dakikada Arjantinli futbolcunun pasında Luis Suarez kaydetti.

Bu skorla Barcelona, puanını 57'ye yükselterek, en yakın takipçisi Atletico Madrid'in (1 maçı eksik) 10 puan önünde liderliğini perçinledi.

Öte yandan Messi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak her seferinde daha zor. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Bu deplasmanın zorlu olduğunu biliyoruz ama üstesinden gelmeyi bildik. Bu galibiyet ligi bitirmiyor ama çok önemli." diye konuştu.

Messi, Kral Kupası yarı finalinde 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı oynayacakları maç için ise "Madrid'e kazanmaya gitmeliyiz. Çok zor bir deplasman olduğunu biliyoruz ama kazanacağımıza inanıyoruz. Tüm kupaları kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerindeki 50. hat-tricki yaparken, gol krallığı yarışında ilk sırada olduğu La Liga'da gol sayısını da 25'e çıkardı. Messi ayrıca kariyerinde en çok gol attığı takım olan Sevilla'ya karşı oynadığı toplam 35 maçta (28'i La Liga'da) 36 gol attı.

Diğer yandan, sakatlığı geçen Barcelonalı defans oyuncusu Samuel Umtiti, 91 gün sonra takımında ilk 11'de forma giydi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 20:51
  1. Barcelona
  2. hat-trick
  3. İspanya'dan futbol
  4. La Liga
  5. Lionel Messi
  6. Sevilla

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