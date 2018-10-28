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Barcelona'dan Ronaldo'suz Real Madrid'e 5 kardeş!

2009 yılından sonra Messi ve Ronaldo'nun oynamadığı ilk El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

28 Ekim 2018 Pazar 21:53
Barcelona'dan Ronaldo'suz Real Madrid'e 5 kardeş!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında dünyanın sayılı derbilerinden El Clasico oynandı. Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği Camp Nou'daki mücadeleyi Barcelona 5-1'lik skorla kazandı ve zor günler geçiren rakibine bir darbe daha indirdi.

Suarez hat-trick yaptı

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 11. dakikada Coutinho, 30. dakikada penaltıdan olmak üzere, 75. ile 83. dakikada Suarez ve 87. dakikada Vidal tarafından geldi. Real Madrid'in tek sayısını ise 50. dakikada Brezilyalı yıldız Marcelo kaydetti.

Real'in hasreti 5 maça çıktı

Bu sonucun ardından Barcelona sezonun 6. galibiyetini aldı ve 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile birlikte puanı 21 yaptı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve 3 maçtır kazanamayan Real Madrid ise 14 puanla 9. basamakta kaldı.

Böylece 2009 yılından sonra Messi ve Ronaldo'nun oynamadığı ilk El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmiş oldu.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:53
  1. El Clasico
  2. Barcelona
  3. Real Madrid
  4. Vidal
  5. Suarez
  6. Coutinho
  7. Camp Nou

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