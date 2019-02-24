Barcelona'dan müthiş geri dönüş! Tam 6 gollü maç
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Sevilla'yı 4-2 mağlup etti.24 Şubat 2019 Pazar 12:20
La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, Sevilla'ya konuk oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maça Messi damga vururken Barcelona maçı 4-2 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 26, 67 ve 85'te Lionel Messi ile 90+3. dakikada Messi'nin asistinde Suarez'den geldi. İki kez öne geçen Sevilla'nın gollerini ise 22. dakikada Navas ve 42. dakikada Mercado kaydetti.
Bu skorun ardından La Liga'da deplasmanda son 6 maçında 5. galibiyetini alan Barcelona 57 puanla zirvedeki yerini korurken, Sevilla ise son 4 maçta 3. kez yenildi ve 37 puanda kaldı.
La Liga'nın 25. haftasında Barcelona deplasmanda Real Madrid ile El Clasico'da karşı karşıya gelecekken, Sevilla ise deplasmanda Huesca'ya konuk olacak.
YORUM YAZ