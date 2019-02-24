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Barcelona'dan müthiş geri dönüş! Tam 6 gollü maç

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Sevilla'yı 4-2 mağlup etti.

24 Şubat 2019 Pazar 12:20
Barcelona'dan müthiş geri dönüş! Tam 6 gollü maç

La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, Sevilla'ya konuk oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maça Messi damga vururken Barcelona maçı 4-2 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 26, 67 ve 85'te Lionel Messi ile 90+3. dakikada Messi'nin asistinde Suarez'den geldi. İki kez öne geçen Sevilla'nın gollerini ise 22. dakikada Navas ve 42. dakikada Mercado kaydetti.

Bu skorun ardından La Liga'da deplasmanda son 6 maçında 5. galibiyetini alan Barcelona 57 puanla zirvedeki yerini korurken, Sevilla ise son 4 maçta 3. kez yenildi ve 37 puanda kaldı.

La Liga'nın 25. haftasında Barcelona deplasmanda Real Madrid ile El Clasico'da karşı karşıya gelecekken, Sevilla ise deplasmanda Huesca'ya konuk olacak.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:20
  1. Barcelona
  2. Sevilla
  3. İspanya
  4. La Liga
  5. Lionel Messi

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