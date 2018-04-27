Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi!
Dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen Barcelona, twitter hesabından bir paylaşım yayınladı. Katalan ekibin, Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşım Beşiktaş’ı gururlandırdı.27 Nisan 2018 Cuma 22:59
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Türkiye hesabından Beşiktaş'a ilişkin bir mesaj paylaştı.
Bu sezon tarihindeki ilk namağlup şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Barcelona, Süper Lig'de aynı başarıya 1991-92 sezonunda ulaşan Beşiktaş'a atıfta bulundu.
Katalan ekibinin Twitter'daki Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, "Barça'nın La Liga'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye'de Beşiktaş'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk" mesajı yazıldı.
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