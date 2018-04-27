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Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi!

Dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen Barcelona, twitter hesabından bir paylaşım yayınladı. Katalan ekibin, Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşım Beşiktaş’ı gururlandırdı.

27 Nisan 2018 Cuma 22:59
Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Türkiye hesabından Beşiktaş'a ilişkin bir mesaj paylaştı.

Bu sezon tarihindeki ilk namağlup şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Barcelona, Süper Lig'de aynı başarıya 1991-92 sezonunda ulaşan Beşiktaş'a atıfta bulundu.

Katalan ekibinin Twitter'daki Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, "Barça'nın La Liga'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye'de Beşiktaş'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk" mesajı yazıldı.

barca

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 22:59
  1. Beşiktaş
  2. barcelona

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