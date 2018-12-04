Barcelona'da deprem! 6 ay sahalardan uzak kalacak

Brezilya'nın orta saha oyuncusu Rafinha Alcantara'nın ameliyat edildiğini ve iyileşme sürecinin 6 ay süreceğini açıkladı. Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Rafinha'nın kulüp doktorlarının da gözetimi altında doktor Ramon Cugat tarafından yapılan iyi bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

2017 yılında 290 gün sahalardan uzak kalmıştı

Rafinha, 24 Kasım'da oynanan ve 1-1 sona eren Atletico Madrid-Barcelona maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon La Liga'da 4, Şampiyonlar Liginde de 2 maçta oynamıştı. 25 yaşındaki futbolcu, 2015 yılının eylül ayında sağ dizindeki çapraz bağlardan sakatlık geçirmiş ve 202 gün sahalardan uzak kalmıştı. Son olarak 2017 yılının nisan ayında yine sağ dizinden sakatlanan Rafinha, 290 gün takımdaki yerini alamamıştı.

Rafinha'ya 100 bin euroluk tazminat

Öte yandan, Hollanda gazetesi de Telegraaf, Rafinha'nın, sponsoru olduğu bir firma ile sözleşmenin şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle davalık olduğunu yazdı. Brezilyalı futbolcudan 100 bin euro talep edilen davanın, 18 Aralık'ta görüleceği belirtildi.