Barcelona, Messi ile 1 puanı kurtardı La Liga'da oynanan maçta Valencia karşısında 2-0 geriye düşen Barcelona, Messi'nin golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan maçta Barcelona, sahasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Camp Nou Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti. Barcelona, Messi'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.