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Spor

Barcelona Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı

Barcelona Basketbol Takımı, ABD'li skorer Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:14:00 -
Barcelona Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı

İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, ABD'li skorer Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı.

Barcelona Kulübü, 31 yaşındaki basketbolcunun 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Almanya'da Bayern Münih, Rusya'da Lokomotiv Kuban, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks gibi takımlarda görev yapan Delaney, sezon başında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Delaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun ertelenmesinden önce Barcelona formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 10,2 sayı, 4,8 asist, İspanya liginde ise 10,3 sayı, 3,6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

 

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