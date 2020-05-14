  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Barcelona, Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı

.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:54:52 -
Barcelona, Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı

İspanyol ekibi Barcelona, 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek ABD’li basketbolcu Malcolm Delaney ile yollarını ayırdığını açıkladı


Barcelona’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD’li basketbolcu Malcolm Delaney’in sözleşmesinin karşılıkla anlaşarak feshedildi belirtildi. Delaney’in 30 Haziran 2020’de sözleşmesi sona erecekti. Barca emeklerinden dolayı başarılı basketbolcuya teşekkür etti.


Barcelona ile bu sezon THY Euroleague’de 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 10.2 sayı, 4.8 asist ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı