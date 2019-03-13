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Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün oynanan 2 karşılaşmayla start aldı. Juventus'un Atletico Madrid'i, Manchester City'nin de Schalke 04'ü elemesinin ardından gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. İspanyol devi Barcelona ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fransız ekibi Olympique Lyon'u Nou Camp'ta konuk edecek. Peki, Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

13 Mart 2019 Çarşamba 02:23
Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün oynanan 2 karşılaşmayla start aldı. Juventus'un Atletico Madrid'i, Manchester City'nin de Schalke 04'ü elemesinin ardından gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. İspanyol devi Barcelona ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fransız ekibi Olympique Lyon'u Nou Camp'ta konuk edecek. Peki, Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Nou Camp'ta oynanacak ve 13 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Barcelona Lyon muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Lenglet, Pique, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Sergi Roberto; Messi, Luis Suarez, Dembele

Lyon: Lopes; Tete, Dubois, Denayer, Mendy; Ndombele, Tousart; Traore, Fekir, Depay; Dembele

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı

12 Mart Salı

Manchester City 7-0 Schalke

Juventus 3-0 Atletico Madrid

13 Mart Çarşamba

Bayern Münih - Liverpool

Saat: 23.00

Yayın: Bein Sports 2

Barcelona - Lyon

Saat: 23.00

Yayın: Bein Sports 1

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 02:23
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