Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün oynanan 2 karşılaşmayla start aldı. Juventus'un Atletico Madrid'i, Manchester City'nin de Schalke 04'ü elemesinin ardından gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. İspanyol devi Barcelona ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fransız ekibi Olympique Lyon'u Nou Camp'ta konuk edecek. Peki, Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün oynanan 2 karşılaşmayla start aldı. Juventus'un Atletico Madrid'i, Manchester City'nin de Schalke 04'ü elemesinin ardından gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. İspanyol devi Barcelona ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fransız ekibi Olympique Lyon'u Nou Camp'ta konuk edecek. Peki, Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Nou Camp'ta oynanacak ve 13 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Barcelona Lyon muhtemel 11'ler Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Lenglet, Pique, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Sergi Roberto; Messi, Luis Suarez, Dembele Lyon: Lopes; Tete, Dubois, Denayer, Mendy; Ndombele, Tousart; Traore, Fekir, Depay; Dembele Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı 12 Mart Salı Manchester City 7-0 Schalke Juventus 3-0 Atletico Madrid 13 Mart Çarşamba Bayern Münih - Liverpool Saat: 23.00 Yayın: Bein Sports 2 Barcelona - Lyon Saat: 23.00 Yayın: Bein Sports 1

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