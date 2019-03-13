Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün oynanan 2 karşılaşmayla start aldı. Juventus'un Atletico Madrid'i, Manchester City'nin de Schalke 04'ü elemesinin ardından gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. İspanyol devi Barcelona ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fransız ekibi Olympique Lyon'u Nou Camp'ta konuk edecek. Peki, Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?13 Mart 2019 Çarşamba 02:23
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün oynanan 2 karşılaşmayla start aldı. Juventus'un Atletico Madrid'i, Manchester City'nin de Schalke 04'ü elemesinin ardından gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. İspanyol devi Barcelona ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fransız ekibi Olympique Lyon'u Nou Camp'ta konuk edecek. Peki, Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Nou Camp'ta oynanacak ve 13 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Barcelona Lyon muhtemel 11'ler
Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Lenglet, Pique, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Sergi Roberto; Messi, Luis Suarez, Dembele
Lyon: Lopes; Tete, Dubois, Denayer, Mendy; Ndombele, Tousart; Traore, Fekir, Depay; Dembele
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı
12 Mart Salı
Manchester City 7-0 Schalke
Juventus 3-0 Atletico Madrid
13 Mart Çarşamba
Bayern Münih - Liverpool
Saat: 23.00
Yayın: Bein Sports 2
Barcelona - Lyon
Saat: 23.00
Yayın: Bein Sports 1
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