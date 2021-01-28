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Spor Barcelona Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Spor

Barcelona Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Futbolda İspanya Kral Kupası ilk 16 turunda deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup eden Barcelona çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 02:36:00 -
Barcelona Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Tek maçlı eleme usulü ile oynanan turda ikinci lig takımlarından Rayo Vallecano ile eşleşen Barcelona, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında yenik duruma düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ev sahibi takım, maçın 63. dakikasında Fran Garcia ile 1-0 öne geçti.

Barcelona, Lionel Messi (Dk. 70) ve Frenkie de Jong (Dk. 80) ile karşılık vererek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Kral Kupası'nın ilk 16'larda oynanan diğer önemli maçında Sevilla, Valencia'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale kalan takımlar arasında yer aldı.

Kupanın ilk 16'lar turunda oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Valladolid-Levante: 2-4, Girona-Villarreal: 0-1, Real Betis-Real Sociedad: 3-1

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