Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. Peki, Barcelona Inter maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. İşte, Barcelona Inter maçının tüm detayları…

MAÇ SONUCU: 2-1

Dk.58 ve 84 Suarez / Dk.2 Martinez

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Barcelona Inter maçına sahne oldu. Saha ve seyirci avantajıyla karşılaşmaya çıkan Barcelona maçın henüz başında bir şok yaşadı.

2. dakikada Lautaro Martinez konuk ekip Inter'i öne geçirdi: 0-1

Inter golün ardından önemli pozisyonları değerlendiremedi.

İki ekip de girdiği pozisyonları gole çeviremeyince maçın ilk yarısı Inter'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Barcelona hızlı başladı.

58. dakikada Barcelona Suarez'in golüyle skora denge getirdi: 1-1

Golün ardından adeta Barcelona, Inter'i kendi ceza sahasına kilitledi.

Maçın 84. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Suarez maçın skorunu ilan etti: 2-1