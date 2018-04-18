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Barçaya Emre Mor çelmesi!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Celta Vigo ile Barcelona 2-2 berabere kaldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:44
Barçaya Emre Mor çelmesi!

Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmada, milli futbolcu Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo, lider Barcelona'yı ağırladı.

Barcelona, 36. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Celta Vigo, rakibine 45. dakikada Jonny Castro'nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

Konuk takım, 64. dakikada Paco Alcacer'in kaydettiği golle bir kez daha üstünlük yakaladı: 1-2.

Katalan ekibinde Sergi Roberto, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Celta Vigo, Iago Aspas'ın 82. dakikada bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi. Oyuna 79. dakikada Pione Sisto'nun yerine giren Emre Mor, bu golün asistini yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 07:44
  1. Barcelona
  2. Emre mor

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