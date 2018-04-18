Barçaya Emre Mor çelmesi!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Celta Vigo ile Barcelona 2-2 berabere kaldı.18 Nisan 2018 Çarşamba 07:44
Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmada, milli futbolcu Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo, lider Barcelona'yı ağırladı.
Barcelona, 36. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Celta Vigo, rakibine 45. dakikada Jonny Castro'nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.
Konuk takım, 64. dakikada Paco Alcacer'in kaydettiği golle bir kez daha üstünlük yakaladı: 1-2.
Katalan ekibinde Sergi Roberto, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Celta Vigo, Iago Aspas'ın 82. dakikada bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi. Oyuna 79. dakikada Pione Sisto'nun yerine giren Emre Mor, bu golün asistini yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
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