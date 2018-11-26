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Barbunyalı roka salatası

Barbunyalı roka salatası nasıl yapılır? İşte hem lezzetli hem de sağlıklı barbunya tarifi…

26 Kasım 2018 Pazartesi 21:05
Barbunyalı roka salatası

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış barbunya
1 demet roka
3 dal taze soğan
1 adet domates
1 su bardağı küp
Doğranmış beyaz peynir

SOSU İÇİN

Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
2 diş rendelenmiş sarmısak
Tuz

YAPILIŞI

Rokayı temizleyip iri parçalar halinde doğrayın ve salata kasesine alın. Üzerine barbunya, verev doğranmış taze soğan, kabukları soyulup dilimlenmiş domates ve beyaz peynir koyun. Zeytinyağı, limon suyu, sarmısak ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, karıştırdıktan sonra servis yapın.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 21:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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