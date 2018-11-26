Barbunyalı roka salatası
Barbunyalı roka salatası nasıl yapılır? İşte hem lezzetli hem de sağlıklı barbunya tarifi…26 Kasım 2018 Pazartesi 21:05
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış barbunya
1 demet roka
3 dal taze soğan
1 adet domates
1 su bardağı küp
Doğranmış beyaz peynir
SOSU İÇİN
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
2 diş rendelenmiş sarmısak
Tuz
YAPILIŞI
Rokayı temizleyip iri parçalar halinde doğrayın ve salata kasesine alın. Üzerine barbunya, verev doğranmış taze soğan, kabukları soyulup dilimlenmiş domates ve beyaz peynir koyun. Zeytinyağı, limon suyu, sarmısak ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, karıştırdıktan sonra servis yapın.
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