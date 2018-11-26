Barbunyalı roka salatası

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış barbunya

1 demet roka

3 dal taze soğan

1 adet domates

1 su bardağı küp

Doğranmış beyaz peynir

SOSU İÇİN

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

2 diş rendelenmiş sarmısak

Tuz

YAPILIŞI

Rokayı temizleyip iri parçalar halinde doğrayın ve salata kasesine alın. Üzerine barbunya, verev doğranmış taze soğan, kabukları soyulup dilimlenmiş domates ve beyaz peynir koyun. Zeytinyağı, limon suyu, sarmısak ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, karıştırdıktan sonra servis yapın.