Barbunya laksa nasıl yapılır? Kolay barbunya laksa tarifi

Değişik lezzet arayanlar için Barbunya laksa tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemler

Balık İçin Malzemeler

Barbun

Toz Zerdeçal

Yıldız Anason

Kırmızı Soğan

Zeytinyağı

Noodle İçin Malzemeler

Pirinç Unu

Su

Tuz

Patates Nişastası

Zeytinyağı

Tofu İçin Malzemeler

Tofu

Un

Shrimp Paste İçin

Jumbo Karides

Oyster Sos

Kırmızı Köri Ezmesi

Barbunun Kafası Ve İskeleti

Demirhindi Ezmesi İçin

Demirhindi

Su

Laksa İçin

Tavuk Suyu

Yıldız Anason

Taze Zencefil

Taze Soğan

Kuru Soğan

Sarımsak

Hindistan Cevizi Sütü

Esmer Toz Seker

Demirhindi Ezmesi

Kendi yapacağınız Demir hindi Ezmesi

Toz Zerdeçal

Toz Kişniş

Çalı Fasulyesi

Kimyon

Shrimp Paste

Tatlı Toz Paprıka

Chili Biberi

Noddle Servisi İçin Malzemeler

Susam Yağı

Chili Biberi

Soya Filizi

Noodle

Taze Soğan

Taze Kişniş

Soya Filizi

Lemongrass

Yapılışı

Barbunların filetosunu çıkartıp tüm kılçıklarını ayıklayın. Zerdeçal Ve yıldız anason ile marine edilip 70 derecelik zeytinyağında poşe edin. Noodle için malzemeleri birleştirip karıştırıp yassı noodle şeklini verilir. Karides paste için; Jumbo karidesler ayıklanıyor barbunun ayıkladığımız kısımları ile fırına verilir. İyice kurudukdan sonra mutfak robotunda biraz zeytinyağı ile çekilir. Sonrasında oyster sos ve kırmızı köri paste eklenir. Demirhindileri sıcak suda bekletip çekirdeklerini püre haline getirilir. Laksa için tavuk suyu ve Hindistan cevizi suyu bir tencereye koyulur. Geri kalan malzemeler suyun içine katılır ve kıvam alana kadar kaynatılır. Hazırlanan noodler haşlandıktan sonra bir vok tava içerisine susam yağı eklenir. Ardından noodle, chili biberi taze soğan ve çalı fasulyesi eklenir ve sote edilir. Tofular, küp küp kesilip kızgın yağda una bulanarak kızartılır. Vok tavadan çıkanlara lemon grass soya filizi taze kişniş eklenir. Derin bir tabağa önce noodle karışımı, etrafına laksa dökülür. Laksanın üzerine kızarmış tofu koyulur, en üzerine barbun balıkları koyularak servis edilir.