Barbunya laksa nasıl yapılır? Kolay barbunya laksa tarifi
Değişik lezzet arayanlar için Barbunya laksa tarifi.
Değişik lezzet arayanlar için Barbunya laksa tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemler
Balık İçin Malzemeler
Barbun
Toz Zerdeçal
Yıldız Anason
Kırmızı Soğan
Zeytinyağı
Noodle İçin Malzemeler
Pirinç Unu
Su
Tuz
Patates Nişastası
Zeytinyağı
Tofu İçin Malzemeler
Tofu
Un
Shrimp Paste İçin
Jumbo Karides
Oyster Sos
Kırmızı Köri Ezmesi
Barbunun Kafası Ve İskeleti
Demirhindi Ezmesi İçin
Demirhindi
Su
Laksa İçin
Tavuk Suyu
Yıldız Anason
Taze Zencefil
Taze Soğan
Kuru Soğan
Sarımsak
Hindistan Cevizi Sütü
Esmer Toz Seker
Demirhindi Ezmesi
Kendi yapacağınız Demir hindi Ezmesi
Toz Zerdeçal
Toz Kişniş
Çalı Fasulyesi
Kimyon
Shrimp Paste
Tatlı Toz Paprıka
Chili Biberi
Noddle Servisi İçin Malzemeler
Susam Yağı
Chili Biberi
Soya Filizi
Noodle
Taze Soğan
Taze Kişniş
Soya Filizi
Lemongrass
Yapılışı
Barbunların filetosunu çıkartıp tüm kılçıklarını ayıklayın. Zerdeçal Ve yıldız anason ile marine edilip 70 derecelik zeytinyağında poşe edin. Noodle için malzemeleri birleştirip karıştırıp yassı noodle şeklini verilir. Karides paste için; Jumbo karidesler ayıklanıyor barbunun ayıkladığımız kısımları ile fırına verilir. İyice kurudukdan sonra mutfak robotunda biraz zeytinyağı ile çekilir. Sonrasında oyster sos ve kırmızı köri paste eklenir. Demirhindileri sıcak suda bekletip çekirdeklerini püre haline getirilir. Laksa için tavuk suyu ve Hindistan cevizi suyu bir tencereye koyulur. Geri kalan malzemeler suyun içine katılır ve kıvam alana kadar kaynatılır. Hazırlanan noodler haşlandıktan sonra bir vok tava içerisine susam yağı eklenir. Ardından noodle, chili biberi taze soğan ve çalı fasulyesi eklenir ve sote edilir. Tofular, küp küp kesilip kızgın yağda una bulanarak kızartılır. Vok tavadan çıkanlara lemon grass soya filizi taze kişniş eklenir. Derin bir tabağa önce noodle karışımı, etrafına laksa dökülür. Laksanın üzerine kızarmış tofu koyulur, en üzerine barbun balıkları koyularak servis edilir.