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Barbie'nin üreticisi Mattel'den sapkın seri: Cinsiyetsiz bebekleri, piyasaya sürdü

Barbie bebeklerinin üreticisi Mattel, cinsiyetsiz bebek üreterek piyasaya sürdü. Üretilen sapkın serinin tanıtımı sosyal medyada yayaımlanan video ile yapıldı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:40

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Barbie bebeklerinin üreticisi Mattel, cinsiyetsiz bebek üreterek seriyi piyasaya sürdü.

Firma, hazırlanan video kliple tanıtımı yaptığı sapkın serisine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

'Cinsiyet ayrımcılığına farkındalık arttı'

"Barbie bebeklerinin son yıllardaki modelleri ve kampanya stratejisi cinsiyet ayrımcılığı, farklı vücut tipleri ve özellikleri hakkındaki farkındalığın artmasıyla orantılı olarak değişim gösterdi. Cinsiyetçi rolleri besleyen markalar için dönüm noktası bu tarz farkındalıkların artış göstermesi oldu. Mattel, 2015 yılında, 56 yıl sonra Barbie bebeklerinden topuklu ayakkabıları çıkararak dönüşüme başladı."

'Cinsiyetçi izleri silmek için çalıştık'

"Oyuncak dünyasındaki cinsiyet ayrımına dikkat çekmek amacıyla bir erkek çocuğunu Barbie ile oynarken gösteren Mattel, 2016 yılında farklı vücut tiplerine uygun mayoları tanıtmıştı. 2019 yılına geldiğimizde ise tekerlekli sandalyeli ve protezli bebekler ile çeşitliliğini arttırmayı sürdürdü. 60. senesine özel 8 Mart’ta 18 farklı ülkeden aralarında Gülse Birsel’in de olduğu 20 rol model kadının bebeğini yapan şirket son olarak insan hakları aktivisti Rosa Parks ve astronot Sally Ride’ın bebeklerini Inspiring Women serisine ekleyerek rol model kadınların yer aldığı serisini genişletmiş oldu."

"Hakkındaki cinsiyetçi izleri silmek için çalışmalar yürüten Mattel markası şimdi de Barbie bebekleri üzerinden cinsel yönelim konusuna giriyor. Şirket, cinsiyet ayrımı gözetmeyen yeni oyuncak bebek serisinin tanıtımını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gerçekleştirdi. Mattel yaptığı açıklamadan cinsiyet konusundaki etiketleri yıkmak ve bebekleri onlarla oynayan çocuklar kadar sınırsız yapmak istediklerini söyledi."

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:40
  1. Barbie
  2. Barbie bebek
  3. Barbie bebekleri
  4. Mattel
  5. Gülse Birsel

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