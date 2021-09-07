Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda kimler oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncu kadrosu kimler var? Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinde üstün bir performan sergileyen Engin Altan Düzyatan şimdi de Oruç Reis’i canlandırdığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak?

TRT 1’nin dört gözle beklenin "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi için geri sayım başladı. Zira Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi dizisi 16 Eylül'den itibaren her perşembe TRT 1'de olacak.

Diriliş Ertuğrul ile gönülleri feth eden Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde nasıl bir performans göstereceği büyük bir merak konusu olurken bir diğer merak edile bir başka konu da Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’da kimler oynuyor?

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Orhan Gencebay ve İzzet Altınmeşe’nin oğulları da oynayacak. Gökhan Gencebay dizide Bülbül karakterini oynayacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Ali Murat Altunmeşe de Golem rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak.