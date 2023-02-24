Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! 8. bölümle geliyor...

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, bu akşam (24 Şubat Cuma) saat 20.00’de sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda sekizinci bölüm yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.

İspanya Kralı Şarlken, Gırnata imamı Musa Bey’i düzmece bir suçtan tutuklatarak hapse atar. Asıl amacı ise çok daha büyük bir oyunla müslümanları Gırnata topraklarından çıkarmaktır. Sultan Süleyman eline ulaşan bu istihbaratla Barbaros Hayreddin’i buna engel olması ve Musa beyi bu tuzaktan kurtarması için vazifelendirir. Bu sırada Şarlken de Andrea Doria’ yı tertipinin başarılı şekilde uygulanması için Gırnataya gönderir. Gırnata‘da Barbaros Hayreddin ve Andrea Doria karşı karşıya geleceklerdir.

Kral Şarlken’in sarayında papa tarafından saldırıya uğrayan Kandiyeli ölüm kalım mücadelesi vermektedir, acaba hayatta kalmayı başarabilecek midir?

Hatice Hanım ve Yahya, Seyyare ve Nazife‘yi hapisten çıkarmak için, kendilerine iftira atan kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışırlar. Bu sırada Kemankeş Paşa da Seyyare’nin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır.

‘’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.