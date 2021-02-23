Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros dizisi oyuncuları kimler?

Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir dönemine damga vurmuş Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak Barbaros dizisi için hazırlıklara başlandı. Tarihi dizinin başrol oyuncuları olan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yapımcı Yusuf Esenkal'ın stüdyosunda toplanmıştı. Bu gelişmenin ardından Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağı ve dizinin oyuncularının kimler olduğu merak konusu oldu.

Barbaros dizisi ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen Engin Altan Düzyatan, yeni projesi Barbaros hakkında konuştu. Dizinin tarihi hakkında yöneltilen soruya Düzyatan, henüz şu anda net bir tarihin olmadığını ve en doğru tarihi yapımcının paylaşacağını belirtti.

Payitaht Abdülhamid dizisinin yapımcısı Yusuf Esenkal yeni bir dizi ile ekranlarda olacak. Yine tarihi bir dönemi konu alan dizisiyle bu kez Barbaros Hayrettin Paşa'nın dönemini konu alacak. Osmanlı'nın deniz gücünü diğer devletlere kanıtlamış olan Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Dönemine damga vuran bir kaptandı. Tarihe unutulmaz harflerle ismini yazdıran Barbaros Hayrettin Paşa’nın aynı zamanda kahraman bir erkek kardeşi Oruç Reis’in hayatı da konu alınacak. Osmanlı İmparatorluğu’nun düşman devletlerle girdiği deniz savaşlarının Oruç Reisin güçlü harita bilgisi ve Barbaros Hayrettin'in stratejileri birçok zaferle sonuçlanmasını sağlamıştı.

Barbaros dizisi oyuncuları kimler?

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde üstün başarılara imza atan Ulaş Tuna Astepe Barbaros dizisinde başrol oyuncularını paylaşacak. Bunun yanı sıra dizinin diğer oyuncuları hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı.