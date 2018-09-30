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Barbar Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Çıplak halde geri yolladılar

Yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polisin, üzerlerindeki kıyafetleri alarak geri gönderdiği öne sürülen biri ayağı kırık 13 kaçak, polis tarafından Edirne'de yakalandı.

30 Eylül 2018 Pazar 11:26
Barbar Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Çıplak halde geri yolladılar

Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen fakat Yunan polisi tarafından yakalanıp çıplak halde Türkiye'ye geri gönderilen 13 kaçak yakalandı. 

Yunan polisi elbiselerini almış

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'de bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geldikleri belirlenen biri ayağı kırık 13 kaçağın bir çoğunun yarı çıplak halde bulundu. Sağlık kontrolünün ardından kaçaklardan işlemleri için Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeni elbiseler verilen kaçaklar Yunanistan polisin kendisini dövüp, üzerlerindeki kıyafetleri aldıktan sonra botla Türkiye tarafından gönderdiğini öne sürdü.

Önceki günde çoğunluğu Pakistanlı ve aralarında kadınla çocuklarında bulunduğu 80 kaçak 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderilmişti.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 11:26
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  3. kaçak gööçmenler
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  6. Kaçak göçmenleri çıplak halde geri yolladılar
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