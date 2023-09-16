Barajlar çöktü soruşturma başlatıldı

Kuzey Afrika ülkesi Libya’nın doğusunda geçtiğimiz hafta meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan sel felaketinde başlatılan arama çalışmaları 6 gündür sürüyor. Yerli ve yabancı ekipler, iki barajın çökmesi sonucu yaşanan sel felaketinin harabeye çevirdiği Derna'da yıkılan binaların enkazlarında ve cesetlerin sürüklendiği denizde aramalara devam ediyor. "Sınır Tanımayan Doktorlar" adlı yardım grubunun acil durum departmanı lideri Claire Nicolet, ekiplerin çok sayıda cansız beden bulduğunu ve hala arama yaptıklarını belirtti. Nicolet, çalışmaların koordinasyonunda ve yardım dağıtımında ilerleme kaydedilmesine rağmen cenaze işlemlerinde hala büyük bir zorluk yaşandığını aktardı.

150 kişi ishal oldu

Libya'nın hastalıklarla mücadele merkezinin başkanı Haider El-Saeih ise Derna'da en az 150 kişinin kirli su içtikten sonra ishal olduğunu açıkladı. El-Saeih, halka sadece yardım çalışmaları kapsamında ülkeye gelen şişe suların içilmesi konusunda uyarıda bulundu.

İki baraj hakkında soruşturma başlatıldı

Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur, Derna’da 1970’lerde inşa edilen iki barajın çökmesine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Es-Sur, ayrıca baraj için ayrılan bakım fonlarının araştırılacağını, şehir yetkililerinin yanı sıra önceki hükümetlerin de soruşturulacağını aktardı. Es-Sur, “Halka, kim hata veya ihmal yaparsa savcıların mutlaka sert önlemler alacağına, haklarında ceza davası açıp mahkemeye göndereceğine dair güvence veriyorum” ifadelerini kullandı.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilip öldürülmesinden bu yana yönetimin doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündüğü ülkede soruşturmanın nasıl yürütüleceği ise bilinmiyor. Ülkenin batısında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, Derna'nın bulunduğu doğu kesimini ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. Ülkede iki yönetimin bulunması, sel felaketine hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesini de zorlaştırıyor.

Libya Kızılay’ına göre sel felaketinde 11 bin 300 kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla kişi kayboldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise çoğu Derna kentinde olmak üzere 38 bin 640'tan fazla kişinin evsiz kaldığını tahmin ediyor.

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