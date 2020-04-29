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Aktüel

Barajda izinsiz balıklandırma yapan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira ceza verildi

2020-04-29 13:12:20 -
Barajda izinsiz balıklandırma yapan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira ceza verildi

KONYA (AA) - Konya'daki Altınapa Baraj Gölü'ne izinsiz balıklandırma yapmaktan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Konya'da bir otelde kalan Chesterr J, ticari taksi ile Beyşehir Gölü'ne giderken, sürücüden Altınapa Barajı kenarında durmasını istedi.

Chesterr J, burada sırt çantasından çıkardığı bir naylon poşet içerisindeki türü belli olmayan, kırmızı renkteki balıkları baraj sularına bıraktı.

Taksi sürücüsü de Chesterr J'nin balıkları suya bıraktığı sırada sosyal medyadan canlı yayın yapınca, takipçilerinden birisi durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi.

Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine ilgili videoyu izleyen Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumdan şüphelendi.

Yabancı uyruklu kişinin barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından endişe eden yetkililer, polis eşliğinde Chesterr J'nin kaldığı otele gitti.

ABD uyruklu kişiye, barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira idari para cezası kesildi.

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