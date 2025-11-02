Baraj gölü kurudu! Tarihi köprü ortaya çıktı

Tarihi köprü, baraj gölü kuruyunca ortaya çıktı. İnşaat mühendisliğini Süleyman Demirel'in yaptığı Seyhan Baraj Gölü, eski Adana'nın 15 kilometre yukarısında 850 bin dönüm araziyi ve Adana'yı Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınından kurtarmak amacıyla 8 Nisan 1956'da yapıldı.

Baraj yapıldıktan sonra Çakıt Nehri kıyısında bulunan başta Çatalan ve Dörtler köyleri olmak üzere birçok mahalle gölün karşısında kalarak Adana ile irtibatı kesildi. Göl yapılmadan önce köylerin Adana ile bağlantısını kuran ve 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen Alman Köprüsü de sular altında kaldı. Yıllarca su altında kalan Alman Köprüsü kuraklık nedeniyle gölde sular azalınca yeniden ortaya çıktı.

“KÖPRÜNÜN ÜZERİNE ÇIKIP BALIK TUTARDIK”

Dörtler köyü sakini Adem Önder, "Eskiden burada Çatalan Nahiyesi vardı. Oradaki köprü, Adana bağlantısını sağlıyordu. Babamın anlattığına göre, burayı Almanlar yapmış. Eski dönemde köprünün bulunduğu yerde yerleşim yerleri varmış. O köprü, 'Alman Köprüsü' olarak biliniyor. Balıkçılık yaptığım dönemlerde, o köprünün üzerine çıkıp balık tutardık. Baraj yapılınca su altında kaldı. Adana ile buranın bağlantısı koptu. Buraya yeni köprü yapılana kadar, tabiri caizse biz burada 50 yıl hapis kaldık. Şu an köprü yeniden ortaya çıktı ama bir faydası kalmadı. Sadece tarihi açıdan bir önemi var." diye konuştu.