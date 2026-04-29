Yerel Banyoya girdi bir daha çıkamadı! 80 yaşındaki baba, abdest almak için girdiği banyoda oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı!
Yerel

Banyoya girdi bir daha çıkamadı! 80 yaşındaki baba, abdest almak için girdiği banyoda oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı!

Banyoya girdi bir daha çıkamadı! 80 yaşındaki baba, abdest almak için girdiği banyoda oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı!

Manisa’nın Alaşehir ilçesi, bugün saat 15.00 sularında İstasyon Mahallesi’nden gelen acı bir haberle sarsıldı. 80 yaşındaki babasıyla birlikte yaşayan 44 yaşındaki Halil Metingider, banyoda ölü bulundu. Namaz vakti için kurduğu alarm sayesinde uyanan acılı baba, abdest almak için yöneldiği banyoda evladının hareketsiz bedeniyle karşılaşınca dünyası başına yıkıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde babasıyla yaşayan bir kişi, evin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Namaz vakti için kurduğu alarmın çalmasıyla uyanan baba, banyoda oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tren Yolu Sokak’ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Babası İ.M. (80) ile birlikte yaşayan Halil Metingider (44), iddiaya göre babası uyuduğu sırada yıkanmak için banyoya girdi.

Namaz vakti için kurduğu saatin çalmasıyla uyanan baba İ.M., abdest almak amacıyla banyoya gittiğinde oğlunu yerde hareketsiz halde buldu. Oğlunu kaldırmaya çalışan baba başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Metingider’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Metingider’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Baba İ.M., ifadesinde, "Evde beraberdik. Ben uyudum. Namaz vakti için saat kurmuştum. Saat çalınca abdest almak için banyoya gittim. Oğlumu yerde yatarken gördüm. Kaldırmaya çalıştım ama kaldıramadım, sonra sağlık ekiplerini çağırdım. Herhangi bir sorunumuz yoktu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

