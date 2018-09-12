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Banyodaki sabun artıklarından bu malzemelerle kurtulun

Küvet ve lavabolarda biriken sabun artıklarını temizlemek için sizde bu yöntemleri kullanabilirsiniz.

12 Eylül 2018 Çarşamba 23:22
Banyodaki sabun artıklarından bu malzemelerle kurtulun

Sabun ve deterjan artıklarını temizlemek için evde kolayca bulup kullanabileceğiniz malzemeler:

LİMON YAĞI

Limon yağını, yumuşak, pamuklu bir beze dökün ve yuvarlak hareketlerle sabun artığını ovalayın. Daha sonra, limon yağının fazlasını temiz bir bez ile temizleyin. Sabun artıklarının yok olduğunu göreceksiniz.

KARBONAT

Karbonat da, sabun artıklarını kolayca temizlemeye yardımcı olur. Bir bardak sirkeye, bir kaşık karbonat ekleyin ve bu karışımı, spreyli bir şişeye doldurun. Sabun artıklarının üstüne püskürtün ve yarım saat bekleyin. Daha sonra, eski bir bez ile ovalayarak çıkarın.

AMONYAK

Amonyak kullanırken, ellerinize eldiven giyin. Bir şişe suya, yarım bardak amonyak ekleyin. Spreyli şişeye doldurduğunuz karışımı, sabun ve deterjan artıklarına püskürtün. Bir süre bekleyip ovalayarak silin.

Özellikle banyodaki fayansların arasında biriken sabun ve deterjan artıklarından, yukarıdaki doğal temizleyiciler sayesinde kolayca kurtulabilirsiniz.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 23:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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