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Gün boyu çok kaçırdıysanız işte telafisi: Ömrü en çok uzatan, tok tutan karışım meğer oymuş! Kalbin şifası

2023-03-25 23:21:50
Gün boyu çok kaçırdıysanız işte telafisi: Ömrü en çok uzatan, tok tutan karışım meğer oymuş! Kalbin şifası

Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Beslenme ise bu noktada en önemli etkenlerden biri. Ne yediğini, nasıl yediğiniz gibi değişkenler, aslında uzun olabilecek bir ömürde kısalmalara sebep olabilecek, çeşitli kronik hastalıkların zeminini hazırlayabilecek konuların başında geliyor. Peki 100 yaşını geçenler bu karışımı kullanıyor! Ramazan ayı boyunca beslenmeye dikkat edenler, üstelik bu karışım tok tutuyor!

#1
Foto - Gün boyu çok kaçırdıysanız işte telafisi: Ömrü en çok uzatan, tok tutan karışım meğer oymuş! Kalbin şifası

Sahur vakti geldiğinde, vücudu oruç tutmaya hazırlayacak besinlerin tüketilmesi gerekir. Sahur sofralarında baharatlı, tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiği gibi mideyi hafifletecek, sıvı dengesini koruyacak ve tok tutacak besinlere yönelmek gerekir. Önce şifa deposu karışımdaki malzemelerin en önemli faydalarına beraber bakalım.

#2
Foto - Gün boyu çok kaçırdıysanız işte telafisi: Ömrü en çok uzatan, tok tutan karışım meğer oymuş! Kalbin şifası

Zencefil kalp dostudur! Düzenli zencefil kullanımı ile inme ve kalp krizi oranını azaltıcı etkisi görülmektedir. · LDL kolesterol düşürücü özelliği vardır. Vücut ısısını arttırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.

#3
Foto - Gün boyu çok kaçırdıysanız işte telafisi: Ömrü en çok uzatan, tok tutan karışım meğer oymuş! Kalbin şifası

Zerdeçal ömrü en çok uzatan besin! Zerdeçal çayının ömrü uzatan, vücuttan toksin atan, genç ve diri kalmaya yardımcı olan, vücuttaki şişlikleri ve ödemi temizleyen müthiş bir besin.

#4
Foto - Gün boyu çok kaçırdıysanız işte telafisi: Ömrü en çok uzatan, tok tutan karışım meğer oymuş! Kalbin şifası

Tarçın ramazan için ideal besin, tok tutar! İnsülin direncini de önleyen tarçınlı su ara öğünlerde kişinin acıkmasını önleyerek uzun süre tok tutar. Termojenik özelliğe sahip olan baharat sindirim sırasında vücut sıcaklığının yükselmesini sağlayarak metabolizmayı hızlandırır.

#5
Foto - Gün boyu çok kaçırdıysanız işte telafisi: Ömrü en çok uzatan, tok tutan karışım meğer oymuş! Kalbin şifası

Üç süper besinle yapılan o karışım: Gün Boyu Çok Kaçırdıysanız İşte Telafisi Tarifi İçin Malzemeler; 3 yemek kaşığı yoğurt( ev tercihimizdir)- 1 çay kaşığı zencefil- 1 çay kaşığı zerdeçal- 1 çay kaşığı toz tarçın- Gün boyu çok kaçırdıysanız işte telafisi tarifi nasıl yapılır? Malzemelerin hepsini karıştırıp, tüketimini sağlayabilirsiniz. Bu kadar basit. Afiyet olsun.

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