Gün boyu çok kaçırdıysanız işte telafisi: Ömrü en çok uzatan, tok tutan karışım meğer oymuş! Kalbin şifası

Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Beslenme ise bu noktada en önemli etkenlerden biri. Ne yediğini, nasıl yediğiniz gibi değişkenler, aslında uzun olabilecek bir ömürde kısalmalara sebep olabilecek, çeşitli kronik hastalıkların zeminini hazırlayabilecek konuların başında geliyor. Peki 100 yaşını geçenler bu karışımı kullanıyor! Ramazan ayı boyunca beslenmeye dikkat edenler, üstelik bu karışım tok tutuyor!