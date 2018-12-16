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Banyo aynalarını sirkeyle temizleyin

Banyo aynaları, banyoların en önemli ve en etkili elemanlarındandır.

16 Aralık 2018 Pazar 13:23
Banyo aynalarını sirkeyle temizleyin

Doğru seçeceğiniz aynalar, banyonuzda ferah, temiz, ışıltılı bir görünüm sağlar. Banyolarda, farklı büyüklüklerde ve farklı tasarımlarda aynalar kullanılıyor. Pahalı da olabilir, gayet ucuz ve sade bir şey de.. Elceğizinizle yaptığınız da olabilir. Banyonun büyüklüğüne ve kesenize göre seçim yapabilirsiniz. Önemli olan doğal veya yapay ışığı güzel yansıtmasıdır. Ortamı ferahlatması..

Aynaların renk ve şeklinin, banyonuzdaki diğer eşyalarla, genel banyo tasarımıyla, banyo duvarları ve ışığıyla uyumlu olması önemlidir.

Aynanın her iki yanında da kullanacağınız apliklerin ışığından faydalanabilmek için, banyonuzda kullanacağınız ayna, banyo tezgahından büyük olmamalıdır. Küçük banyolarda sadece ayna üzerinde kullanacağınız aydınlatma yeterli olabilecekken, büyük banyolarda ayna ışıkları yetersiz kalabilir ve tepeden genel bir aydınlatmaya da ihtiyaç duyulabilir.

Çerçevesiz banyo aynaları, içerisine yerleştirilmiş ışıklar ile banyonuza oldukça modern bir görünüm kazandırır. Yuvarlak ve kare aynalar da banyonuza yeni bir hava verir.

Aynaların bir diğer fonksiyonu ise bulunduğu ortamı olduğundan büyük göstermesidir. Banyolarda kullanılan aynalar nemli havaya karşı dayanıklı olmalıdır.

ESKİ AYNANIZI KENDİNİZ YENİLEYİN

Çerçevesi bozulmuş aynanıza kendi yeteneğinizle yepyeni bir hava verebilirsiniz. Bakın soldakini deniz kabukları ile doldurarak nasıl bir çerçeve elde etmişler.. Sağdaki ise başlıbaşına emek..

Banyo aynalarını temizlemenin (ayna temizliği) en iyi yolu; beyaz sirke veya limon suyu kullanarak gazete kağıdıyla temizlemektir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:23
  1. banyo aynası
  2. ayna seçimi
  3. ayna temizliği

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