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Banvit, ABD'li D.J. Shelton'ı transfer etti

04 Aralık 2018 Salı 15:32
Banvit, ABD'li D.J. Shelton'ı transfer etti


BURSA (AA) - Banvit Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu D.J. Shelton'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Belarus ekiplerinden Tsmoki-Minsk'te forma giyen D.J. Shelton ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerine 2011-2012 sezonunda NCAA takımlarından Washington State'te başlayan Shelton'ın, sezon başında transfer olduğu Tsmoki-Minsk'le çıktığı 12 maçta, 14,6 sayı ve 7 ribaund ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:32
  1. Banvit
  2. Banvit Erkek Basketbol Takımı

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