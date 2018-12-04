Banvit, ABD'li D.J. Shelton'ı transfer etti





BURSA (AA) - Banvit Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu D.J. Shelton'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Belarus ekiplerinden Tsmoki-Minsk'te forma giyen D.J. Shelton ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerine 2011-2012 sezonunda NCAA takımlarından Washington State'te başlayan Shelton'ın, sezon başında transfer olduğu Tsmoki-Minsk'le çıktığı 12 maçta, 14,6 sayı ve 7 ribaund ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.



