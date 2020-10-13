Bankamatik bahane kadrolaşma şahane

Terör örgütü PKK destekçilerinin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, torpil ve arpalıkların merkez üssüne dönüştü. Seçimlerden önce ‘liyakat’ sloganları atan, koltuğu oturması ile tüm emekçileri kapı dışarı eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 15 ayda 7 bine yakın kişiyi işe aldığı belgelendi.

Emekçiler gitti, Ekremciler geldi

İBB tarafından yayımlanan iki rapor, İmamoğlu’nun kadrolaşma tezgahını gözler önüne serdi. Yıllar boyunca İBB’ye hizmet vermiş 6 bin 281 emekçiyi “bankamatik memuru” diyerek işten atan, sadece bir danışmanına ayda 45 bin lira maaş veren İmamoğlu’nun 27 Haziran’dan bu yana 6 bin 744 kişiyi işe aldığı belirlendi. Performans raporunda, AK Parti döneminde 13 bin 280 olan İBB personel sayısının, İmamoğlu döneminde 13 bin 743’e yükseldiği tespit edildi. Yıllarca İstanbul’a hizmet veren deneyimli isimleri haksız yere kapının önüne koyan Ekrem İmamoğlu’nun boşalttığı kadrolara kendi ekibini yerleştirmesi, CHP zihniyetinin kadrolaşmayı hangi boyutlara taşıdığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

18 yıllık çalışan bile kovulmuştu

İmamoğlu’nun yaptığı işçi kıyımı, İBB Meclisi İşçi Çıkarmaları İle İlgili Araştırma Komisyonu Raporuyla da tescillendi. “Seçim öncesi ve iki seçim arası işe girenleri çıkardık” yaygarasıyla toplu işçi katliamını savunan Ekrem İmamoğlu’nu yalanlayan rapora göre, kıyıma uğrayanların arasında 18 yıllık çalışanların bile olduğu tespit edilmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, sırf oy uğruna 31 Mart yerel seçimlerinden önce, seçim meydanlarından, “Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, biz seçildiğimizde herkes işine devam edecek” ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personellerin ve işçilerin işten çıkartılma durumlarını gösterir bilgi duyurusu, kısa mesaj yoluyla yapılmıştı.

Hukuk zaferini kazanmıştı

Akit, önceki gün “Bankamatik yalanı çöktü” başlıklı haberiyle İBB tarafından haksızca işten çıkarılan bir işçinin hukuk zaferini gözler önüne sermişti. İstanbul 5. İş Mahkemesi, İBB’ye Medya A.Ş’de çalışırken işten çıkarılan Fatih Yılmaz’a haksızlık yapıldığına ve işine iadesine karar vermişti. İş mahkemesi, işçinin görevine dönmesine izin verilmemesi ise İBB’nin tazminat ödemesine hükmetmişti.