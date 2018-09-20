THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Bankalardan sözleşme kurnazlığı

Vatandaşın kredi kartı alırken sözleşmelere dikkat etmeden imza atmalarını fırsata çeviren bankalar kendilerine göre hazırladıkları maddeler ile müşterilerini mağdur etti.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:08
Bankalardan sözleşme kurnazlığı

Kredi kartları alışveriş yapmayı kolaylaştırırken aynı zamanda alırken imzalanan sözleşmelerdeki maddelerin vatandaşlar tarafından dikkatli okunmamasıyla birçok kişi mağdur duruma düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2017 yılında yapılan revize ile vatandaş bir nebze rahatlasa bile bugün bankalara borçlananların sayısı 32 milyona ulaşmış durumda. Kendi yasal haklarından haberdar olmayan vatandaşın durumunu fırsata çeviren bankalar ise 10 sayfalık kredi sözleşmelerine küçük küçük iliştirdikleri maddeler ile durumu fırsata çevirdi. Kredi alırken işlemlerin çok kolay olduğuna dikkat çeken İcra Avukatı Öznur Uslu, “ Bankalar para sattıkları için kendi lehlerine olacak şekilde ‘Emekli maaşından çekilsin’, ‘Borç iki ay ödenmezse kart kapatılır’ ve ‘ödenmeyen borç sürecinde şukadar faiz uygulanır’ gibi aralara serpiştirdikleri maddeleri imzalatarak sözleşme oyunu oynarlar. O küçük yazıları teker teker incelenip analiz edilmesi gerekiyor” dedi.

İMZALADIĞINIZ BELGELERİ SAKLAYIN

Düşük limitli kredi kartı alan müşteriden ticari kredi çeken vatandaşa kadar kimsenin sözleşmedeki maddeleri okumadığına dikkat çeken Uslu, “Bir müvekkilim iş yapmak için yüz bin lira kredi çekmiş. Ancak faizi o kadar yüksek olmasına rağmen sözleşmedeki maadeleri okumamış. Resmen para satan bankaya güvenmiş. Şimdi icralık. Bir başka 75 yaşındaki emekli müvekkilim akrabasına çektiği krediyi ödeyemeyince onu arayan avukatın ‘Taksitlendirme yaptırmazsan seni cezaevine attırırım’ cümlesinden korkarak şartların hiçbirini okumadan sözleşmeyi imzalamış. Oradaki ‘emekli maaşından ödenebilir’ maddesi yüzünden ekmek alacak kadar bile parası kalmadı. Vatandaşlar imzaladıkları belgeleri saklasın” dedi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:08
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkesin aradığı kayıp kız bakın nerede bulundu?
    1. Herkesin aradığı kayıp kız bakın..
    2. Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini..
    3. Irkçı Geert Wilders'tan skandal..
    4. Akhisarspor'da tarihi maç!
    5. Fenerbahçe Zagreb sınavında! Muhtemel..
    6. Türkiye rotayı çevirdi, Amerika'nın..
    7. Hükümet düğmeye bastı… 200 gün süreyle..
    8. İtalya Sivas Kangalı için harekete..
    9. Kayıp Sedanur hakkında yeni gelişme…..
    10. Gezi olayları lise ders kitaplarına..
    11. Terim'den 20.3 milyon euroluk plan!
    12. Cocu'dan sürpriz Valbuena kararı
    13. Ortalık karışmıştı... Esed’ten..
    14. Adnan Oktar şimdi de Cübbeli Ahmet’e..
    15. TSK o teröristi öldürmüştü…..
    16. Antalya'nın Kemer ilçesinde Milli..
    17. Konya’da Feci kaza! İki kişi hayatını..
    18. Bakan test etti! Kamuya araç alım ve..
    19. 'Meclis'e yeni parti geliyor'
    20. Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı..
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    MİT sinyali kesti
    MİT sinyali kesti