Bankalarda 'TOKİ 500 bin sosyal konut' yoğunluğu

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca 81 ilde inşa edilecek, 500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı.

Bir çok ilde "Yüzyılın Konut Projesi" başvurularında banka şubelerinde kısmi yoğunluklar oluşurken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubeleri doldu. Vatandaşlar sıraya girerek başvurularını gerçekleştirdi.

Başvuru yapan vatandaşlardan Gökhan Kokoroz, ev sahibi olmak isteyen ve ihtiyacı olanlar için çok iyi bir proje olduğunu belirterek "Projeyi duyunca mutlu olduk. Banka şubesi de gördüğünüz gibi çok kalabalık. Vatandaşlara kolaylık sağlayan bir proje kira öder gibi ev sahibi olacağız" dedi.

Başvuru yapanlardan Berke Eskici de ev sahibi olmak istediğini belirterek, "Bir evimiz olursa çok sevineceğiz. Bize çıkarsa kira öder gibi taksit taksit ödeyeceğiz. Çok kalabalık herkes ev sahibi olmak için başvuruyor" ifadelerini kullandı.

İNŞALLAH İHTİYACI OLANLARA ÇIKAR

Kırklareli'nde de işlemleri için heyecanla sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Başvuru için sırada bekleyen 25 yaşındaki Arif Ateş, ev sahibi olabilmek için sosyal konut projesine başvuru yapacağını belirtti.

Heyecan ve sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Ateş, "İnşallah bize de çıkar. Tüm eve ihtiyacı olanlara çıkar. Hayırlısı olsun. Umutluyum inşallah" diye konuştu.

Tekirdağ'da da umutla işlemlerinin gerçekleşmesini bekleyen vatandaşlar daha sonra başvuru işlemlerini tamamladıklarını telefonla aileleriyle paylaştı.

2 SAAT SIRA BEKLEDİ

Vatandaşlardan Recep Acar, ev sahibi olabilmek için başvurusunu yaptığını söyledi.

Aşırı yoğunluğa rağmen başvurusunu gerçekleştirdiğini aktaran Acar, 2 saat bekledikten sonra sıranın kendisine geldiğini, başvurusunu tamamladığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Projeye başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvurular Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri dışında e-Devlet'ten de yapılıyor