0553 313 94 23

Bankalar özendiriyor bilinçsiz tüketici borçlanıyor

Elektrik ve doğalgaz zamlarına dikkat çeken Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Vatandaş borç ile yaşıyor” dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 11:48
Bankalar özendiriyor bilinçsiz tüketici borçlanıyor

Elektrik ve doğalgaz zamlarına dikkat çeken Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Vatandaş borç ile yaşıyor” dedi. Ağaoğlu, “Tüketici, ‘borcu borçla çevirme’ şeklinde bir tarz benimsedi, bu yaşam tarzı haline geldi. Ancak bunun sonu çıkmaz sokak. Bu nedenle herkes bilinçli davranmalı, ayağını yorganına göre uzatmalı” diye konuştu.

Geleceklerini harcıyorlar

Bankaların 5464 sayılı kanun kredi kartı limitiyle ilgili 9. Maddesine aykırı olarak tüketicilere bol keseden kredi kartı dağıttığını ifade eden Ağaoğlu, şunları söyledi: “Cazip kampanyalarla ihtiyaç kredilerine yönlendirmesi sonucunda tüketiciler, güçlerinin üzerinde borçlanarak adeta geleceklerini harcıyorlar. Oysa 2006 yılından beri yürürlükte olan banka kartları ve kredi kartları kanununda bir gerçek kişiye verilecek tüm kredi kartlarının toplam limitinin o kişinin aylık net gelirinin dört katını aşamayacağına dair açık hüküm var. Ne var ki, kredi kartları komisyonundaki tatlı kazancı gözeten bankacılık sektörü yasanın bu maddesini çoğu kez görmezden gelmiş, asgari ücretle çalışanın cüzdanında 3-5-6 kredi kartı ile 50-60 bin liralara varan limitlerde harcama imkanı verilmiştir. Bu noktada tüketicilere düşen görev, bilinçli olmak, borçlanmaktan kaçınmaktır.

Uzak dursunlar uyarısı

Özellikle kredi kartına taksit, düşük faizli tatil kredisi kampanyası gibi temel ve zorunlu olmayan ihtiyaçlarla ilgili yapılan borçlanmalardan tüm tüketiciler kaçınmalı, ileride büyük sıkıntılar yaşamamak için kredi kartı, kredilere güvenerek borçlanmaktan uzak durmalı. Bankalar özendiriyor, bilinçsiz tüketiciler borçlanıyor. Üç günlük bayram için kredi kullanıp 36 ay borç ödemesinler.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:48
  1. Aydın
  2. Elektrik
  3. doğalgaz
  4. kredi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk-Macar İş Adamları Derneği’nden tam destek
    1. Türk-Macar İş Adamları Derneği’nden..
    2. Teröristlerden alçak tuzak!..
    3. İş dünyasından ‘sonuna kadar’ destek
    4. Kiracısına kızan iş yeri sahibi..
    5. Terör örgütüne Barış Pınarı darbesi!..
    6. “TSK, 24 ay sonra Altay’ı harp..
    7. Barış Pınarı Harekatı'na milli damga!
    8. Türkiye hamlesini yaptı, gücünü..
    9. Piyasalar temkinli hareket ediyor
    10. TL varlıklar dayanıklılığını kanıtladı
    11. Bursa'da 16 yaşındaki çocuğun..
    12. Siyonistlerde ‘Barış Pınarı Harekatı’..
    13. Canlı yayında keskin nişancıların..
    14. Trump’ın ikinci tehdidi piyasaları..
    15. Plan yayımlandı: İşte hedef!
    16. Batıda işsiz kalma kapısı oldular
    17. Esed rejiminden YPG ile görüşme..
    18. Bankalar özendiriyor bilinçsiz..
    19. Çavuşoğlu ve Stoltenberg'ten harekat..
    20. Stajyer emeklilikte son durum
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!