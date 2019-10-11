Bankalar özendiriyor bilinçsiz tüketici borçlanıyor

Elektrik ve doğalgaz zamlarına dikkat çeken Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Vatandaş borç ile yaşıyor” dedi. Ağaoğlu, “Tüketici, ‘borcu borçla çevirme’ şeklinde bir tarz benimsedi, bu yaşam tarzı haline geldi. Ancak bunun sonu çıkmaz sokak. Bu nedenle herkes bilinçli davranmalı, ayağını yorganına göre uzatmalı” diye konuştu.

Geleceklerini harcıyorlar

Bankaların 5464 sayılı kanun kredi kartı limitiyle ilgili 9. Maddesine aykırı olarak tüketicilere bol keseden kredi kartı dağıttığını ifade eden Ağaoğlu, şunları söyledi: “Cazip kampanyalarla ihtiyaç kredilerine yönlendirmesi sonucunda tüketiciler, güçlerinin üzerinde borçlanarak adeta geleceklerini harcıyorlar. Oysa 2006 yılından beri yürürlükte olan banka kartları ve kredi kartları kanununda bir gerçek kişiye verilecek tüm kredi kartlarının toplam limitinin o kişinin aylık net gelirinin dört katını aşamayacağına dair açık hüküm var. Ne var ki, kredi kartları komisyonundaki tatlı kazancı gözeten bankacılık sektörü yasanın bu maddesini çoğu kez görmezden gelmiş, asgari ücretle çalışanın cüzdanında 3-5-6 kredi kartı ile 50-60 bin liralara varan limitlerde harcama imkanı verilmiştir. Bu noktada tüketicilere düşen görev, bilinçli olmak, borçlanmaktan kaçınmaktır.

Uzak dursunlar uyarısı

Özellikle kredi kartına taksit, düşük faizli tatil kredisi kampanyası gibi temel ve zorunlu olmayan ihtiyaçlarla ilgili yapılan borçlanmalardan tüm tüketiciler kaçınmalı, ileride büyük sıkıntılar yaşamamak için kredi kartı, kredilere güvenerek borçlanmaktan uzak durmalı. Bankalar özendiriyor, bilinçsiz tüketiciler borçlanıyor. Üç günlük bayram için kredi kullanıp 36 ay borç ödemesinler.”