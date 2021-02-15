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Ekonomi Bankalar faizden besleniyor
Ekonomi

Bankalar faizden besleniyor

Bankaların toplam faiz geliri, 2020’de 2019’a göre yüzde 0.7 artarak 420.5 milyar liradan 423.5 milyar liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 09:05:00 -
Bankalar faizden besleniyor

Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 308.1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 72.1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10.5 milyar lirası kredi kartlarından, 36 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189.5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Giderde hissedilir düşüş

Bankaların toplam faiz gideri, 12 ayda 2019’a göre yüzde 19.2 azalarak 258.2 milyar liradan 208.7 milyar liraya düştü. Geçen yıl bankalarca mevduata ödenen faiz, yüzde 29.6 gerileyerek 123 milyar lira oldu. Bankaların net faiz geliri de yüzde 32.3 arttı ve 214.8 milyar liraya ulaştı.

Dalgalı seyir söz konusu

Bankalar, salgın yılı 2020’de net kârını yüzde 22.3 arttırarak 49 milyar 43 milyon liradan 59 milyar 973 milyon liraya çıkardı. Covid-19 salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde sektörün kârında dalgalı bir seyir gözlendi. Geçen yılın aralık ayında sektörün kârı, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 7.2 artarak 2.7 milyar lirayı buldu. Sektör, aralıkta 2020’nin en düşük ikinci aylık kârını elde etti.

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