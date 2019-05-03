Bankalar faiz ile sömürüp, semiriyor

Ömer Faruk Şahin Ankara

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörü martta 5 milyar 868 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık kârını elde etti. Yılın ilk çeyreğinde sektörün faiz geliri 103,1 milyar lira, toplam faiz gideri ise 68,4 milyar lira oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektörü 12 milyar 351 milyon lira kâr elde ederken, yine ilk çeyrekte bankalar kredilerden 79,3 milyar lira faiz geliri sağladı.

Sekteye uğratıyor

Eski Bakan ve Ekonomist Bülent Akarcalı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de bankalar yasal işlem adı altında yasal olmayan bir sürü işlem yapıyorlar. ‘Ekonomide finansın sağlam olması gerekir’ şeklindeki anlayışla bankaların kâr elde etmesi Türk ekonomisine olumlu bir katkı veriyor. Lakin bu hayatın gerçeği olan tarım ve sanayi üretimini son derece sekteye uğratıyor. Bankalar sıkıntıda olan kredilerini bile tefeci usulü ile çalışan varlık şirketlerine yüzde karşılığı satıyor. Türkiye’de birkaç kamu bankası dışında Türk sermayeli banka neredeyse kalmadı. Bu kârlarda Türkiye’de kalmıyor. Vatandaş bu zorlukları yaşarken bankaların bu düzeyde kâr elde etmesi ve vicdansız uygulamalarla tefeciliğe varan işlere girişmesi doğru değil.”

“Taşın altına elini koymalı”

Reel sektör ve vatandaşlar bir çok şeyi göğüslerken, mevcut piyasa şartlarında bankalara yönelmek zorunda kalan işletmelerin ve vatandaşların yüksek faize muhtaç bırakıldığını belirten Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise şunları söyledi: “Bankacılık sektörünün ileride yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçmesi adına gerekli fedakârlığı göstererek işletmelerin ve vatandaşlarn üzerindeki faiz yükünü makul seviyelere çekmesi gerekiyor. Hepimizin malumu küresel ölçekte ve yerel bazda ekonomi noktasında sıkıntılı süreçler yaşanıyor. Bu süreçte hem reel sektör olarak hem de vatandaşlar olarak bazı şeyleri göğüslemek durumunda kalıyoruz. Ortam bu seyirdeyken bankacılık sektörünün faiz gelirlerinin rekorlar kırması tezat oluşturuyor."

Vatandaşı anlamalılar

"Bankaların bu süreçte kendilerine yönelen işletmecileri ve vatandaşları iyi anlamaları gerekmektedir. Bu faiz yükü şu an için kendilerine karlılık getirebilir fakat bunun sonraki süreçlerinde telafisi zor sonuçları olabilir. Bu nedenle bankacılık sektörü de taşın altına elini koymalı ve yüksek faiz oranlarından vazgeçerek işletmeleri ve vatandaşları rahatlatacak adımları bir an önce atmalıdır.”