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Aktüel Bankalar bugün öğlene kadar açık mı? Bugün bankalar yarım gün açık mı?
Aktüel

Bankalar bugün öğlene kadar açık mı? Bugün bankalar yarım gün açık mı?

Bankalar saat kaça kadar açık? 28 Ekim bugün bankalar kaça kadar açık? Bankalar bugün açık olacak mı? soruları bankalarda işi olan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 28 Ekim Perşembe bankalar açık mı? 29 Ekim resmi tatil olması hasebiyle bankalarda bugün işi olanlar bankaların kaça kadar açık olacağını merak ediyor. Bankalarda bugün yani 28 Ekim Perşembe günü işlerini halletmek isteyenler açık mı yoksa kapalı mı olacaklarını merak ediyor. Bugün, yarım gün tatil olacak. Bankalar, 28 Ekim Perşembe günü öğlene kadar hizmet mi verebilecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-28 07:53:00 - 2021-10-28 07:55:25
Bankalar bugün öğlene kadar açık mı? Bugün bankalar yarım gün açık mı?

Bugün bankalar kaça kadar açık? Bankalar bugün açık olacak mı? soruları bankalarda işi olan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 28 Ekim Perşembe bankalar açık mı? 29 Ekim resmi tatil olması hasebiyle bankalarda bugün işi olanlar bankaların kaça kadar açık olacağını merak ediyor. Bankalarda bugün yani 28 Ekim Perşembe günü işlerini halletmek isteyenler açık mı yoksa kapalı mı olacaklarını merak ediyor. Bugün, yarım gün tatil olacak. Bankalar, 28 Ekim Perşembe günü öğlene kadar hizmet mi verebilecek?

Vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet bayram heyecanı yaşarken bir yandan da tatil öncesinde işlerini tamamlamak istiyor. 28 Ekimyani bugün bankalarda işi olan vatandaşlar bankaların saat kaça kadar açık olduğunu, bankaların bugün öğlene kadar mı açık olacağını sorgulamakta. Peki bankalar bugün açık mı kapalı mı, bankalar kaça kadar açık? Bankalar öğlene kadar mı açık?

Bankalar bugün kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi olarak 28 Ekim öğlenden sonra başlamakta. Dolayısıyla bankalar, PTT şubeleri ve kamu kuruluşları bugün yani 28 Ekim Perşembe  günü yarım gün hizmet verecek.

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