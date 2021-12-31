Bankalar bugün kaça kadar açık? Bankalar bugün yarım gün mü çalışacak, tam gün mü?
31 Aralık Cuma bankalar bugün açık mı, bankalar bugün saat kaça kadar açık? Bankalar bugün yarım gün mü çalışacak, tam gün mü? soruları yılbaşı resmi tatil olduğundan bankalarda işlem yapacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu sene yılbaşı tatili hafta sonuna geldiğinden resmi olarak yılbaşı tatili bu yıl yapılmamakta. Ondan dolayı da 31 Aralık yani bugün bankaların çalışma saati merak ediliyor. Peki bugün bankalar saata kaça kadar açık?
31 Aralık'ta bankalar açık mı, yarım gün mü olacak? Cuma günü bankalar saat kaça kadar açık? İşte detaylar... Banka şubelerinden para çekme/yatırma kredi borcu, fatura ödeme gibi birçok işlem yapılabildiği gibi bu işlemler aynı zamanda bankaların cep şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.
Bugün bankalar açık mı? Bankalar saat kaça kadar açık?
31 Aralık’ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edeceklerler. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.
ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.