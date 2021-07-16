Bankalar bugün açık mı? Bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü tüm yurtta kutlandı. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz yad edilirken, gazilerimize de bir kez daha minnet duyuldu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl 15 Temmuz’da kutlanıyor. 15 Temmuz resmi tatillerimiz arasında olduğundan bu yıl 15 Temmuz Perşembe gününe denk geldi. 15 Temmuz Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle 16 Temmuz Cuma günü tatil olup olmadığı da merak edilir oldu. Peki bugün tatil mi? Bankalar bugün açık mı?

16 Temmuz Cuma tatil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası 15 Temmuz ve Kurban Bayram tatiline ilişkin şunları söyledi: “15 Temmuz’u zaten FETÖ terör hareketi sebebiyle tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibarıyla başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Kurban Bayram tatili kaç gün? Kabine Toplantısı'nda netleşti. 16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. Yani 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.

Bankalar bugün açık mı?

Bu kapsamda bankalar, noterler, kargolar kapalı olacaklar, eczaneler nöbetçi usulü, hastaneler ise acil servis ve aşılama 16 Temmuz Cuma günü yapılacak.Bugün yani 16 Temmuz Cuma günü tüm kamu kurumları açık olacaktır. Kamu kurumlar normal mesailerini yapacak.