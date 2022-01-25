Bankalar bugün açık mı? 25 Ocak 2022 Salı İstanbul’da bankalar bugün çalışıyor mu?

Özellikle Beylikdüzü Haramidere çevresinde etkili olan yağış nedeniyle, İstanbul’un trafik yükünü çeken E-5 karayolunda da trafiğin kitlenmesiyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Trakya üzerinden gelen yoğun kar yağışı İstanbul'da hayatı kâbusa çevirdi. Birçok yerden kente giriş ve çıkışlar kapatılırken, bugün de devam etmesi beklenen yağış dolayısıyla yeni önlemler alındı. Alınan kararı Twitter hesabından duyuran Vali Yerlikaya, saat 13.00'e kadar özer araçların trafiğe çıkamayacağını açıkladı.

Kamu kurumları bugün kapalı mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” denildi. Vatandaşların birikimleri değerlendirdiği, faturaları yatırdığı, para gönderip-aldığı bankaların durumu merak ediliyor. Peki bankalar bugün açık mı? İstanbul’da bugün bankalar çalışıyor mu?

Bankalar bugün tatil mi?

Bankalar özel kuruluş olduğu için izinli kapsamına girmiyor. Bankalar bugün vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak saat 09:00'da başlar. Saat 12:30'da öğle tatiline giren bankalar 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam eder.