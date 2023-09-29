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Ekonomi Bankalar Birliği'nden "dolandırılmayın" uyarısı
Ekonomi

Bankalar Birliği'nden "dolandırılmayın" uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 14:00:00 - 2023-09-29 14:00:27
Bankalar Birliği'nden "dolandırılmayın" uyarısı

Bankalar Birliği tarafından açıklamada "Şifre ve cihaz güvenliğinin sağlanmasından doğrudan müşteriler sorumludur" uyarısı da yapıldı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) , Finansal hizmet müşterilerinin maruz kaldığı “dolandırıcılık” konulu başvurular alıdığını, bu başvurular incelendiğinde, birçoğunda müşterilerin dolandırılacaklarının farkına varmadan; şifrelerini paylaştıkları, kötü amaçlı yazılımları bilgisayar, akıllı cihaz veya telefonlarına yüklendiği,sahte sitelere giriş yaparak mağduriyetlerine yol açacak bilgileri aktardıkları, sosyal medya hesaplarında kendileriyle iletişime geçen kişilere dolandırılmalarına yol açacak bilgileri verdiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Şifre paylaşmama uyarısı

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu tip dolandırıcılıklara maruz kalmamak için kendisini telefonda veya sosyal medya hesaplarında banka çalışanı, görevli, polis, telefon operatörü, kargo çalışanı, arkadaş, akraba gibi tanıtarak şifre talep eden kişilerle şifrelerin kati suretle paylaşılmaması, giriş yapılan internet sitesinin güvenlik unsurlarına sahip olduğunun incelenmesi, internet adresinin doğru olduğu teyit edilerek işlem yapılması,akıllı cihazlara yüklenen uygulamalara dikkat edilmesi son derece önemlidir"

İşi "kitabına" uyduruyorlar

"Şifre ve cihaz güvenliğinin sağlanmasından doğrudan müşteriler sorumludur" denilen açıklamada şunlara vurgu yapıldı: "Bir internet sitesinin güvenlik unsurlarının nasıl kontrol edileceği, kötü niyetli elektronik postaların nasıl anlaşılacağı, zararlı yazılımlardan nasıl korunulacağı, dolandırıcıların kullandıkları ikna yöntemleri ve tüm bunlar karşısında müşteriler tarafından alınması gereken önlemlere ilişkin kapsamlı bilgiye Birliğimiz tarafından yayımlanmış “Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri” kitabından ulaşılabilir.

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