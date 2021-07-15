Bankalar açık mı? Yarın 16 Temmuz Cuma PTT açık mı? Cuma günü bankalar çalışıyor mu?

Cuma günü bankalar kaçta açılacak? 16 Temmuz Cuma PTT açık mı? Bu yıl 15 Temmuz’un Perşembe gününü denk gelmesi ve hemen akabinde de Kurban Bayramının geliyor olması nedeniyle 16 Temmuz Cuma günü de resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bankalarda, PTT’de, belediyelerde, kaymakamlıklarda ya da diğer kamu kurumlarda işi olanlar 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? sorusunu sormakta. 15 Temmuz Perşembe gününün Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi tatil olması akabinde de 16 Temmuz Cuma günü olması Cuma günü tatil var mı? Cuma günü tatil edildi mi? soruları internette en çok aranan konuların başında gelmekte.

Cuma günü (16 Temmuz) tatil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Kurban Bayramı tatilinin kapsamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası 16 Temmuz resmi tatil olmayacağı kesinlik kazanmış oldu. Buna göre 16 Temmuz Cuma günü bankalar başta olmak üzere PTT, belediyeler, nüfus müdürlükleri olmak üzere tüm kamu kurumları normal mesaisini yapıyor olacak. Cuma günü kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar da işlerini halledebilecek.