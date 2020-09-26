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Ekonomi Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!
Ekonomi

Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, yeni düzenlemesine göre bankada parası veya altın hesabı olanlar yüksek miktarda kredi kartı limiti tahsis edebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:25:00 -
Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!

Kredi kartlarında yapılan yeni düzenlemeyle BDDK, bankada parası veya altın hesabı olanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bu özellikteki banka hesabı olanlar kredi kartı limitlerini artırabilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların tüketim alışverişlerinde farklılığı en aza indirmek için BDDK tarafından alınan bu karar ile tüketiciler kredi kartı limit tahsisinde bulunabilecekler.

BDDK, haziran ayındaki düzenlemesiyle kredi kartı başvurularının elektronik imza işlemlerini uzaktan erişime açmıştı. Bugünkü düzenlemesiyle de kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tahsis edebilecek.

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